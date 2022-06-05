«Эпоха Озила завершена, я буду придерживаться этого». Жезуш не вернет Месута в состав «Фенербахче»

Новый главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш не собирается выпускать Месута Осила на поле.
Полузащитник был исключен из состава команды из-за конфликта с исполняющим обязанности главного тренера команды Исмаилом Карталом. Последнюю игру за турецкий клуб он провел 20 марта.
«У него было свое время, у него сложилась прекрасная история в Турции, и ее у Месута никто не отнимет.
Он хорошо известен по всему миру. Но эпоха Озила завершена, и я буду придерживаться этого подхода.
Важнее всего не тренер Жезуш, не игрок Озил или кто-либо еще. Важнее всего клуб «Фенербахче», и на этом и будут основываться мои идеи и выбор состава», – сказал Жезуш.