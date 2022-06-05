«Эпоха Озила завершена, я буду придерживаться этого». Жезуш не вернет Месута в состав «Фенербахче»

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Новый главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш не собирается выпускать Месута Осила на поле.

Полузащитник был исключен из состава команды из-за конфликта с исполняющим обязанности главного тренера команды Исмаилом Карталом. Последнюю игру за турецкий клуб он провел 20 марта. 

«У него было свое время, у него сложилась прекрасная история в Турции, и ее у Месута никто не отнимет.

Он хорошо известен по всему миру. Но эпоха Озила завершена, и я буду придерживаться этого подхода.

Важнее всего не тренер Жезуш, не игрок Озил или кто-либо еще. Важнее всего клуб «Фенербахче», и на этом и будут основываться мои идеи и выбор состава», – сказал Жезуш.

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