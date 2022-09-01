Роналду может перейти в «Фенербахче», контракт уже согласован. В Турции окно открыто до 8 сентября (Ajansspor)

может перебраться в турецкий чемпионат.

Над трансфером нападающего работает .

По информации Ajansspor, 37-летний форвард согласовал условия личного контракта с клубом из Стамбула.

С португальцем лично общался его соотечественник, главный тренер «Фенербахче» . Он убедил игрока согласиться на переход.

Сегодня в Англии закрывается трансферное окно. В Турции оно будет открыто до 8 сентября.

Роналду летом хотел уйти из «МЮ», чтобы играть в Лиге чемпионов. «Фенербахче» выбыл из турнира на стадии квалификации и выступит в .