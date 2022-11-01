Жиров о Fan ID: «Сложно представить подобное в Германии. Сейчас ведь везде камеры, можно вычислить любого человека»
Александр Жиров поделился мнением о Fan ID.
«Мне тяжело представить аналог Fan ID в Германии. Сейчас же везде есть камеры. Если кто-то будет жечь файеры, любого человека установят. Хочу верить, что в России урегулируют этот вопрос. Если бы в Германии целые фанатские трибуны не ходили на футбол, это была бы трагедия», – рассказал российский защитник «Зандхаузена».
Жиров перешел в «Зандхаузен» в 2018 году из «Енисея» в качестве свободного агента. Игрок провел за клуб 131 матч, на его счету 8 голов и 5 результативных передач.
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