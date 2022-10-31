Жиров о 24 февраля: «Отношение ко мне в Германии вообще не изменилось, никакого негатива»

рассказал об отношении к нему в Германии после 24 февраля.

«Если все читать, можно сойти с ума. Я сконцентрировался на футболе. Играю в него и получаю от этого удовольствие.

По отношению ко мне в Германии вообще ничего не изменилось. Я капитан команды. Если до сих пор им являюсь, значит, ко мне здесь нормальное отношение, никакого негатива.

Президент сразу сказал, что интервью на тему всех событий немецкие СМИ у меня брать не будут», – сказал защитник из второй Бундеслиги.