Александр Жиров: «В Германии другая ментальность, я изменился как человек. Здесь никто не гладит по голове, а в России можно любую футбольную проблему решить очень быстро»
Российский защитник Александр Жиров рассказал о жизни в Германии.
«Как человек – 100% изменился в Германии. Здесь другая ментальность.
Я и так по жизни очень спокойный человек, не очень легкий на подъем. А здесь жизнь прямо спокойная.
Я предоставлен в Германии сам себе, меня никто не гладит по голове. В России ты можешь любую футбольную проблему решить очень быстро – здесь не так. Первые два месяца тебе помогают, а дальше ты как рыба в океане.
Немецкий язык? Есть темы, которые я не понимаю, но они не касаются меня в повседневной жизни. В остальном – спокойно разговариваю», – сказал 31-летний футболист клуба «Зандхаузен» из второй Бундеслиги.
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