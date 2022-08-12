«Барсе» предложили Бельерина, он обсуждает разрыв контракта с «Арсеналом». Решение примет Хави

«Барселоне» предложили подписать правого защитника «Арсенала» .

После регистрации всех уже подписанных новичков и закрытия сделки по защитнику «Челси» Маркосу Алонсо каталонский клуб оценит ситуацию и поймет, позволяет ли она подписать еще кого-то, чтобы удовлетворить трансферные запросы .

Как сообщает Mundo Deportivo, после срыва сделки по защитнику «Челси» Сесару Аспиликуэте сине-гранатовым предложили подписать Бельерина, который сейчас ведет переговоры о расторжении контракта с .

Игрок также интересен , где он провел прошлый сезон на правах аренды, но из-за финансовых сложностей клуба переговоры замедлились. На данный момент «Бетис», как и «Барселона», еще не смог зарегистрировать нескольких футболистов. Переговоры с Бельерином приостановлены.

заинтересована в подписании контракта с игроком, который занимался в академии клуба с 2003 по 2011 год. Каталонцы не исключают, что подпишут его, но дали его окружению понять, что сейчас в приоритете у клуба иные задачи.

Последнее слово в вопросе о возможном приглашении Бельерина будет за Хави. Тренер хотел бы видеть в команде еще одного правого защитника, если финансовая ситуация позволит.

Статистику 27-летнего футболиста можно изучить здесь.