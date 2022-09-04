«Арсенал» предлагал «Барсе» 30 млн евро за Торреса. Хави заблокировал продажу вингера

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«Арсенал» хотел приобрести Феррана Торреса у «Барселоны» незадолго до закрытия трансферного окна.

Лондонский клуб предложил каталонцам за 22-летнего вингера 30 миллионов евро.

Несмотря на то, что «Барса» всего 8 месяцев назад купила футболиста у «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро, руководство сине-гранатовых готово было рассмотреть предложение «канониров».

Однако главный тренер «Барсы» Хави заблокировал продажу Торреса, назвав его неприкасаемым – особенно с учетом предстоящего ухода Пьер-Эмерика Обамеянга в «Челси».

В результате «Барселона» ответила «Арсеналу» отказом. Лондонцы не стали делать еще одно предложение.

В этом сезоне Ферран один раз вышел в стартовом составе «Барсы» в Ла Лиге, дважды появлялся на замену и одну игру провел в запасе. Его статистика – здесь.

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