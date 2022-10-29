Спаллетти о 13 победах «Наполи» подряд: «Сложно с каждым матчем прикладывать все больше усилий – ведь соперники готовятся к нам с двойным усердием»

Главный тренер подвел итоги матча с «Сассуоло» (4:0) в Серии А.

Неаполитанцы выиграли 13 встреч подряд – это рекордная для них серия.

«Давайте поаплодируем команде за эти результаты. Сложно с каждым матчем прикладывать все больше усилий – ведь соперники готовятся к нам с удвоенным усердием. Игроки действительно заслуживают похвалы.

Думаю, мы сегодня слишком многое позволили . После 2:0 мы стали играть не так аккуратно, как обычно, а это рискованно, ведь любой момент может перевернуть ход игры. Нужно всегда работать с одинаковым отношением к делу.

Хвича знает, что нужно делать на поле, он славный парень. Сегодня он возвращался за своим оппонентом на свою половину поля и хорошо его накрывал. Он идеален. Порой атакующие игроки не понимают того, насколько важно возвращаться в оборону, насколько большую пользу это приносит партнерам», – сказал Спаллетти DAZN.