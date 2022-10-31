Челси — Арсенал: прогноз на матч 06.11.2022, Английская Премьер-лига

6 ноября лондонский «Челси» на своем поле примет земляков из «Арсенала» в матче 15-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 2,5.

Челси

К матчу с лидером чемпионата футболисты «Челси» подходят со смешанными чувствами. С одной стороны команда Грэма Поттера досрочно решила задачу выхода в плей-офф Лиги Чемпионов, обыграв на выезде австрийский «Зальцбург» (2:1). Но с другой стороны последний матч в АПЛ «синие» откровенно провалили, крупно уступив не кому-нибудь, а бывшему клубу своего главного тренера — «Брайтону» — со счетом 1:4.

При этом игроки «Челси» дважды умудрились отправить мяч в собственные ворота — это сделали Рубен Лофтус-Чик и Трево Чалоба.

Ко всем несчастьям в этом матче добавилась еще и травма голкипера лондонцев Кепы Аррисабалаги. Испанец в этом сезоне отвоевал у Эдуара Менди место в стартовом составе и был действительно очень хорош, так что это серьезная потеря перед дерби.

После 12-ти игр чемпионата «Челси» находится вне четверки команд, получающих путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон, и располагается на шестой позиции. Впрочем, от идущего на четвертом месте «Ньюкасла» лондонская команда отстает всего на три очка и имеет игру в запасе.

В этом сезоне «Челси» столкнулся с большими проблемами, какие и привели в итоге к смене тренера. Поттеру, заменивший на посту Томаса Тухеля, удалось стабилизировать игру, но пока его команда действует не очень результативно: в 12-ти играх на счету лондонцев всего 17 мячей.

Лучшими бомбардирами команды являются Кай Хавертц и Рахим Стерлинг — оба футболиста забили по три мяча. На один мяч меньше забили Мэйсон Маунт и Жоржиньо.

Арсенал

Команда Микеля Артеты в текущем сезоне очень хороша: лондонцы лидируют в АПЛ и досрочно вышли в весеннюю часть Лиги Европы. «Арсенал» даже уже мог обеспечить себе первое место группе, позволяющее начать плей-офф Лиги Европы со стадии ⅛ финала, но в последнем матче уступил голландскому ПСВ (0:2) на выезде и отложил решение этой задачи до заключительного тура группового этапа.

В чемпионате Англии подопечные Артеты лишь дважды из двенадцати матчей не смогли одержать победу. В 6-м туре лондонцы в гостях уступили «Манчестер Юнайтед» (1:3), а в 13-м на выезде разошлись миром с «Саутгемптоном» (1:1).

При этом «Арсенал» побеждает не только уступающим ему в классе соперников, как это было а в последнем туре с «Ноттингем Форест» (5:0), но и своих конкурентов: сначала подопечные Артеты переиграли «Тоттенхэм» (3:1), а затем и «Ливерпуль» (3:2).

Самый весомый вклад в успехи «Арсенала» вносят бразильцы Габриэл Жезус и Мартинелли — оба игрока забили по пять мячей. Также результативный сезон проводят Мартин Эдегор и Бакайо Сака — оба записали на свой счет по четыре точных удара. Правда, Сака, также еще и сделавший пять голевых передач, получил травму в матче с «Ноттингем Форест» и рискует пропустить не только матч с «Челси», но и чемпионат мира в Катаре.

Коэффициенты букмекеров на матч Челси — Арсенал

Различные букмекерские конторы дают следующие коэффициенты на основные события:

Букмекерская контора Победа Челси Ничья Победа Цюриха ТМ 2.5 ТБ 2.5 Лига Ставок 2.70 3.35 2.70 1.96 1.82 Fonbet 2.60 3.40 2.70 1.95 1.85 Winline 2.60 3.30 2.65 1.94 1.80 Pari 2.65 3.45 2.60 1.93 1.88 1хСтавка 2.68 3.42 2.77 1.98 1.92

Действительно, в матче нет ярко выраженного фаворита, и встреча может завершиться с любым исходом.

В предыдущие два сезона команды обменивались победами, причем каждый раз соперники добывали три очка в гостях.

«Арсенал» на данный момент выглядит убедительнее, но лучше подстраховаться и поставить на Х2 — «Лига Ставок» дает на такой исход коэффициент в 1,47.

Также можно предположить, что команды постараются прежде всего сыграть надежно в защите и не пробьют «верх» — ТМ 2,5 оценивается в 1,96.

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Где смотреть матч Челси – Арсенал