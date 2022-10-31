Челси — Арсенал: прогноз на матч 06.11.2022, Английская Премьер-лига
6 ноября лондонский «Челси» на своем поле примет земляков из «Арсенала» в матче 15-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:00 по московскому времени.
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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 2,5.
Челси
К матчу с лидером чемпионата футболисты «Челси» подходят со смешанными чувствами. С одной стороны команда Грэма Поттера досрочно решила задачу выхода в плей-офф Лиги Чемпионов, обыграв на выезде австрийский «Зальцбург» (2:1). Но с другой стороны последний матч в АПЛ «синие» откровенно провалили, крупно уступив не кому-нибудь, а бывшему клубу своего главного тренера — «Брайтону» — со счетом 1:4.
При этом игроки «Челси» дважды умудрились отправить мяч в собственные ворота — это сделали Рубен Лофтус-Чик и Трево Чалоба.
Ко всем несчастьям в этом матче добавилась еще и травма голкипера лондонцев Кепы Аррисабалаги. Испанец в этом сезоне отвоевал у Эдуара Менди место в стартовом составе и был действительно очень хорош, так что это серьезная потеря перед дерби.
После 12-ти игр чемпионата «Челси» находится вне четверки команд, получающих путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон, и располагается на шестой позиции. Впрочем, от идущего на четвертом месте «Ньюкасла» лондонская команда отстает всего на три очка и имеет игру в запасе.
В этом сезоне «Челси» столкнулся с большими проблемами, какие и привели в итоге к смене тренера. Поттеру, заменивший на посту Томаса Тухеля, удалось стабилизировать игру, но пока его команда действует не очень результативно: в 12-ти играх на счету лондонцев всего 17 мячей.
Лучшими бомбардирами команды являются Кай Хавертц и Рахим Стерлинг — оба футболиста забили по три мяча. На один мяч меньше забили Мэйсон Маунт и Жоржиньо.
Арсенал
Команда Микеля Артеты в текущем сезоне очень хороша: лондонцы лидируют в АПЛ и досрочно вышли в весеннюю часть Лиги Европы. «Арсенал» даже уже мог обеспечить себе первое место группе, позволяющее начать плей-офф Лиги Европы со стадии ⅛ финала, но в последнем матче уступил голландскому ПСВ (0:2) на выезде и отложил решение этой задачи до заключительного тура группового этапа.
В чемпионате Англии подопечные Артеты лишь дважды из двенадцати матчей не смогли одержать победу. В 6-м туре лондонцы в гостях уступили «Манчестер Юнайтед» (1:3), а в 13-м на выезде разошлись миром с «Саутгемптоном» (1:1).
При этом «Арсенал» побеждает не только уступающим ему в классе соперников, как это было а в последнем туре с «Ноттингем Форест» (5:0), но и своих конкурентов: сначала подопечные Артеты переиграли «Тоттенхэм» (3:1), а затем и «Ливерпуль» (3:2).
Самый весомый вклад в успехи «Арсенала» вносят бразильцы Габриэл Жезус и Мартинелли — оба игрока забили по пять мячей. Также результативный сезон проводят Мартин Эдегор и Бакайо Сака — оба записали на свой счет по четыре точных удара. Правда, Сака, также еще и сделавший пять голевых передач, получил травму в матче с «Ноттингем Форест» и рискует пропустить не только матч с «Челси», но и чемпионат мира в Катаре.
Коэффициенты букмекеров на матч Челси — Арсенал
Различные букмекерские конторы дают следующие коэффициенты на основные события:
|
Букмекерская контора
|
Победа Челси
|
Ничья
|
Победа Цюриха
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
2.70
|
3.35
|
2.70
|
1.96
|
1.82
|
2.60
|
3.40
|
2.70
|
1.95
|
1.85
|
2.60
|
3.30
|
2.65
|
1.94
|
1.80
|
2.65
|
3.45
|
2.60
|
1.93
|
1.88
|
2.68
|
3.42
|
2.77
|
1.98
|
1.92
Действительно, в матче нет ярко выраженного фаворита, и встреча может завершиться с любым исходом.
В предыдущие два сезона команды обменивались победами, причем каждый раз соперники добывали три очка в гостях.
«Арсенал» на данный момент выглядит убедительнее, но лучше подстраховаться и поставить на Х2 — «Лига Ставок» дает на такой исход коэффициент в 1,47.
Также можно предположить, что команды постараются прежде всего сыграть надежно в защите и не пробьют «верх» — ТМ 2,5 оценивается в 1,96.
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