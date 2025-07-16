«Динамо» хочет купить 21-летнего вингера «Маккаби» Патати. Трансфер обойдется минимум в 7-8 млн евро

«Динамо» ведет переговоры по вингеру «Маккаби» Уэсли Патати.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, бело-голубые хотят оформить переход 21-летнего бразильца уже сейчас, тогда как клуб из Тель-Авива рассчитывает пройти с ним квалификацию Лиги чемпионов и отпустить после этого.

Шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев прокомментировал информацию.

«У меня пока нет ни подтверждения, ни опровержения интереса. Из Израиля мне Эли Швидлер так прокомментировал новость: «Здесь произносят имя как Патачи. «Маккаби» по минимуму затребует 7-8 миллионов евро. Игрок абсолютно ключевой – тем более, что команда существенно ослабла», – написал Алексеев в своем телеграм-канале.

Патати провел 30 матчей в прошлом сезоне чемпионата Израиля, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Его подробная статистика – здесь .