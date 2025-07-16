Лукас Васкес: «Я ухожу из «Реала», но «Реал» никогда не покинет меня. Покидаю клуб своей жизни со спокойной душой, зная, что отдал ему все силы»

Лукас Васкес попрощался с «Реалом» в соцсетях.

Сегодня «Реал» объявил об уходе Васкеса по истечении срока контракта – Лукас был в системе «Реала» с 2007 года. В четверг на базе клуба в «Сьюдад Реал Мадрид» состоится официальная церемония чествования и прощания с футболистом.

«Дорогие мадридисты! Прошло почти два десятилетия с тех пор, как я приехал в Вальдебебас в 16 лет, полным мечтаний и предвкушения надеть эту футболку. Каждый шаг на этом пути был для меня подарком, и со временем Мадрид стал моим домом.

Мы проводили вместе незабываемые вечера, отпраздновали 23 титула и создали воспоминания, которые останутся со мной навсегда. От всего сердца благодарю вас, президента, совет директоров, персонал, тренеров, товарищей по команде и, прежде всего, болельщиков. Вы подталкивали меня к тому, чтобы всегда отдавать себя полностью.

Сегодня, спустя более 400 матчей, пришло время попрощаться с клубом моей жизни. Но я ухожу со спокойной душой, зная, что отдал ему все свои силы. Я всегда осознавал ответственность и привилегию ношения этой эмблемы.

Я получал удовольствие от каждого матча, тренировки, поездки, и если это путешествие чему-то меня и научило, так это тому, что никто и никогда не должен говорить вам, что вы не можете чего-то достичь.

Может быть, я и покидаю «Реал», но «Реал » никогда не покинет меня. Куда бы я ни поехал, я с гордостью скажу, что имел честь играть за величайший клуб в мире. Спасибо, что были частью самого прекрасного путешествия в моей жизни.

Вперед, «Мадрид», и ничего больше!» – сказал Васкес в видеообращении.