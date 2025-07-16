Лукас Васкес: «Я ухожу из «Реала», но «Реал» никогда не покинет меня. Покидаю клуб своей жизни со спокойной душой, зная, что отдал ему все силы»
Сегодня «Реал» объявил об уходе Васкеса по истечении срока контракта – Лукас был в системе «Реала» с 2007 года. В четверг на базе клуба в «Сьюдад Реал Мадрид» состоится официальная церемония чествования и прощания с футболистом.
«Дорогие мадридисты! Прошло почти два десятилетия с тех пор, как я приехал в Вальдебебас в 16 лет, полным мечтаний и предвкушения надеть эту футболку. Каждый шаг на этом пути был для меня подарком, и со временем Мадрид стал моим домом.
Мы проводили вместе незабываемые вечера, отпраздновали 23 титула и создали воспоминания, которые останутся со мной навсегда. От всего сердца благодарю вас, президента, совет директоров, персонал, тренеров, товарищей по команде и, прежде всего, болельщиков. Вы подталкивали меня к тому, чтобы всегда отдавать себя полностью.
Сегодня, спустя более 400 матчей, пришло время попрощаться с клубом моей жизни. Но я ухожу со спокойной душой, зная, что отдал ему все свои силы. Я всегда осознавал ответственность и привилегию ношения этой эмблемы.
Я получал удовольствие от каждого матча, тренировки, поездки, и если это путешествие чему-то меня и научило, так это тому, что никто и никогда не должен говорить вам, что вы не можете чего-то достичь.
Может быть, я и покидаю «Реал», но «Реал» никогда не покинет меня. Куда бы я ни поехал, я с гордостью скажу, что имел честь играть за величайший клуб в мире. Спасибо, что были частью самого прекрасного путешествия в моей жизни.
Вперед, «Мадрид», и ничего больше!» – сказал Васкес в видеообращении.