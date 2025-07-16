Мартин о контакте с Думфрисом перед голом Ачерби в 1/2 финала ЛЧ: «Фол. Я тщательно изучил эпизод, хотел понять, реально ли я это почувствовал»

Жерар Мартин заявил, что Дензел Думфрис фолил на нем перед голом «Интера».

Защитник «Интера» Франческо Ачерби сравнял счет в концовке ответного полуфинала Лиги чемпионов-2024/25 против «Барселоны» и перевел встречу в дополнительное время. В первом экстра-тайме Давиде Фраттези вывел «нерадзурри» вперед – этот гол стал победным. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу миланского клуба.

Перед голом Ачерби защитник «Интера » Дензел Думфрис возле штрафной каталонцев отобрал мяч у Жерара Мартина , задев ногу испанца. Рефери Шимон Марчиняк не усмотрел нарушения правил.

– Тот эпизод с Думфрисом – это был фол?

– Да, как по мне – это фол. Говорю честно, потому что уже прошло время, и я могу об этом спокойно сказать. Для меня это явный фол.

– Вы много раз пересматривали тот момент, особенно последние пять минут?

– Да, особенно после матча, на следующий день. Я тщательно изучил тот эпизод, потому что на поле я почувствовал, что было нарушение, которое потом не зафиксировали, и мне хотелось понять, действительно ли я это почувствовал. Я немного зациклился на этом.

– Почему? Вы думали, что могли бы сделать что-то больше в том моменте?

– Нет, дело не в том, что я думал, будто мог сделать больше, потому что если на мне сфолили – то я уже ничего не мог сделать, – сказал защитник «Барселоны».