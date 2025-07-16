  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анзор Кавазашвили: «Повышать зарплату судьям – глупость! Надо сажать в тюрьму надолго, да и все. Честный арбитр не будет брать деньги у команд»
28

Анзор Кавазашвили: «Повышать зарплату судьям – глупость! Надо сажать в тюрьму надолго, да и все. Честный арбитр не будет брать деньги у команд»

Анзор Кавазашвили предложил сажать судей за правонарушения.

Ранее сообщалось, что Валерий Скородумов, занимавший должность гендиректора «Торпедо», назвал правоохранительным органам фамилии 12 арбитров, получивших от него деньги «для влияния на результаты матчей команды».

«Повышать зарплату судьям – это глупость! Им уже постоянно прибавляли зарплаты. Аморально даже об этом говорить.

Я не понимаю, они особая каста, что ли? Только происходит какая-то ситуация, и сразу начинают об этом говорить. Самая настоящая глупость говорить, что они получают мало.

Если человек идет на такую работу, где платят очень прилично, то он должен быть честным и иметь высокую квалификацию. Честный судья никогда не будет брать деньги у команд. К сожалению, не все такие, есть некоторые с грешками. От их свистка зависит судьба целого клуба, региона, болельщиков, футболистов.

Чтобы судьи не душили, то им больше платить надо? Это же глупо. Надо иначе – сажать! Сажать в тюрьму надолго, да и все», – заявил бывший вратарь сборной СССР, «Торпедо» и «Спартака». 

«Если бы зарплаты у судей были выше, то и взяток они не брали бы, возможно. Игрокам платят невероятные суммы, а арбитры получают 200 тысяч рублей за матч». Масалитин о деле «Торпедо»

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18955 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
logoсудьи
logoТорпедо
logoАнзор Кавазашвили
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
деньги
договорные матчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Если бы зарплаты у судей были выше, то и взяток они не брали бы, возможно. Игрокам платят невероятные суммы, а арбитры получают 200 тысяч рублей за матч». Масалитин о деле «Торпедо»
23916 июля, 04:28
«В нашем футболе многих можно посадить, если копнуть поглубже. Зачем было так наказывать «Торпедо»?» Чухлов об исключении клуба из РПЛ
1016 июля, 02:19
«Соболев отправляет судью на три буквы, нехватка скорости. Я написал: с ним в атаке ничего не светит». Мовсесьян об отказе ЦСКА от форварда
1716 июля, 01:31
Главные новости
Кроос о благотворительном фонде: «Мы помогаем исполнять желания тяжелобольных детей – в некоторых случаях последние желания. Спортсмены живут в другом мире, практически в пузыре»
только что
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Гоань» Сетьена – 3:1, забили Асуэ, У Си и Юй Ханьчао. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
171 минуту назадВидео
«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)
3425 минут назад
Заходите в Основу РПЛ за ежедневной наградой 💎
41 минуту назадТесты и игры
«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии
1343 минуты назад
Мерсон о Мадуэке: «Я ошарашен, это последний игрок «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале». Он нестабилен. «Синие» не могут поверить своей удаче»
844 минуты назад
Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»
26сегодня, 12:41
Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»
8сегодня, 12:32
РПЛ стартовала! «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» против «Сочи», в воскресенье «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Краснодар» – с «Пари НН»
811сегодня, 12:31Live
Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»
79сегодня, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью
9 минут назад
Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
419 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Мексика – очень красивая страна, тут прекрасная кухня. Но я скучаю по Москве»
1536 минут назад
Первая лига стартует! «Урал» в гостях у «Шинника», в воскресенье «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Торпедо» – с «Челябинском»
1340 минут назадLive
Товарищеские матчи. «МЮ» играет с «Лидсом», «Монако» Головина против «Ноттингема», «Ньюкасл» в гостях у «Селтика»
440 минут назадLive
Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро
46 минут назадВидео
Роналду о назначении его друга Семеду и. о. гендиректора «Аль-Насра»: «Горжусь тобой!»
556 минут назад
Экс-футболистка Алуко пыталась извиниться перед Райтом за слова о мужчинах-экспертах: «Всегда готова признать ошибку. Если человек сейчас не готов к разговору, я это уважаю»
2сегодня, 12:33
«Акрон» – «Крылья Советов». Дзюба и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
10сегодня, 12:32Live
Бителло: «Самое важное для меня – выиграть РПЛ в футболке «Динамо», мы сможем бороться за чемпионство. При Карпине все стало лучше»
1сегодня, 12:18