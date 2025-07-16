Анзор Кавазашвили: «Повышать зарплату судьям – глупость! Надо сажать в тюрьму надолго, да и все. Честный арбитр не будет брать деньги у команд»

Анзор Кавазашвили предложил сажать судей за правонарушения.

Ранее сообщалось , что Валерий Скородумов, занимавший должность гендиректора «Торпедо», назвал правоохранительным органам фамилии 12 арбитров, получивших от него деньги «для влияния на результаты матчей команды».

«Повышать зарплату судьям – это глупость! Им уже постоянно прибавляли зарплаты. Аморально даже об этом говорить.

Я не понимаю, они особая каста, что ли? Только происходит какая-то ситуация, и сразу начинают об этом говорить. Самая настоящая глупость говорить, что они получают мало.

Если человек идет на такую работу, где платят очень прилично, то он должен быть честным и иметь высокую квалификацию. Честный судья никогда не будет брать деньги у команд. К сожалению, не все такие, есть некоторые с грешками. От их свистка зависит судьба целого клуба, региона, болельщиков, футболистов.

Чтобы судьи не душили, то им больше платить надо? Это же глупо. Надо иначе – сажать! Сажать в тюрьму надолго, да и все», – заявил бывший вратарь сборной СССР, «Торпедо» и «Спартака».

«Если бы зарплаты у судей были выше, то и взяток они не брали бы, возможно. Игрокам платят невероятные суммы, а арбитры получают 200 тысяч рублей за матч». Масалитин о деле «Торпедо»