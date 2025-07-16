Слуцкий продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа» до 2027 года

Леонид Слуцкий продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа».

Новое соглашение российского специалиста с китайским клубом рассчитано до 2027 года.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа » в январе 2024 года. С командой он завоевал два Суперкубка Китая и занял второе место в чемпионате страны.

Бывший тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» провел 64 матча во главе «Шанхая», одержал 47 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница голов – 143:63.

В нынешнем сезоне после 16 туров «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место, уступая «Бэйцзин Гоань» по дополнительным показателям, команды набрали по 38 очков.

Фото: weibo.com

19 июля «Шанхай Шэньхуа» встретится с «Бэйцзин Гоань» в битве за лидерство в Суперлиге Китая – Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени, прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.