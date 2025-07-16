Фото
66

Слуцкий продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа» до 2027 года

Леонид Слуцкий продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа».

Новое соглашение российского специалиста с китайским клубом рассчитано до 2027 года. 

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. С командой он завоевал два Суперкубка Китая и занял второе место в чемпионате страны. 

Бывший тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» провел 64 матча во главе «Шанхая», одержал 47 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница голов – 143:63.

В нынешнем сезоне после 16 туров «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место, уступая «Бэйцзин Гоань» по дополнительным показателям, команды набрали по 38 очков.

Фото: weibo.com

19 июля «Шанхай Шэньхуа» встретится с «Бэйцзин Гоань» в битве за лидерство в Суперлиге Китая – Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени, прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18957 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: официальный аккаунт «Шанхая» в Weibo
logoЛеонид Слуцкий
logoШанхай Шэньхуа
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Китай
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба под постом Слуцкого о 20-летии тренерской карьеры: «Голос нежный, добрый. Куда все пропало?»
514 июля, 21:07
Слуцкий о 20-летии тренерской карьеры: «Помню 3:1 «Москвы» со «Спартаком», гол Бракамонте. Спасибо болельщикам и скептикам, которые помогали становиться сильнее. Show must go on»
6514 июля, 18:55
Главные новости
Кроос о благотворительном фонде: «Мы помогаем исполнять желания тяжелобольных детей – в некоторых случаях последние желания. Спортсмены живут в другом мире, практически в пузыре»
29 секунд назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Гоань» Сетьена – 3:1, забили Асуэ, У Си и Юй Ханьчао. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
172 минуты назадВидео
«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)
3526 минут назад
Заходите в Основу РПЛ за ежедневной наградой 💎
42 минуты назадТесты и игры
«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии
1344 минуты назад
Мерсон о Мадуэке: «Я ошарашен, это последний игрок «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале». Он нестабилен. «Синие» не могут поверить своей удаче»
845 минут назад
Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»
26сегодня, 12:41
Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»
8сегодня, 12:32
РПЛ стартовала! «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» против «Сочи», в воскресенье «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Краснодар» – с «Пари НН»
811сегодня, 12:31Live
Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»
79сегодня, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью
10 минут назад
Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
420 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Мексика – очень красивая страна, тут прекрасная кухня. Но я скучаю по Москве»
1637 минут назад
Первая лига стартует! «Урал» в гостях у «Шинника», в воскресенье «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Торпедо» – с «Челябинском»
1341 минуту назадLive
Товарищеские матчи. «МЮ» играет с «Лидсом», «Монако» Головина против «Ноттингема», «Ньюкасл» в гостях у «Селтика»
441 минуту назадLive
Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро
47 минут назадВидео
Роналду о назначении его друга Семеду и. о. гендиректора «Аль-Насра»: «Горжусь тобой!»
557 минут назад
Экс-футболистка Алуко пыталась извиниться перед Райтом за слова о мужчинах-экспертах: «Всегда готова признать ошибку. Если человек сейчас не готов к разговору, я это уважаю»
2сегодня, 12:33
«Акрон» – «Крылья Советов». Дзюба и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
11сегодня, 12:32Live
Бителло: «Самое важное для меня – выиграть РПЛ в футболке «Динамо», мы сможем бороться за чемпионство. При Карпине все стало лучше»
1сегодня, 12:18