Гасилин о Соболеве: «У Александра есть шансы стать лучшим бомбардиром – выходит в концовке и забивает два. «Зенит» со 100% вероятностью будет самым забивным клубом сезона»
Алексей Гасилин оценил перспективы Александра Соболева в новом сезоне.
«Александр будет играть в ротации и не будет основным форвардом. Шансы стать лучшим бомбардиром у него есть: в старте начинают Лусиано или Кассьерра, а Соболев выходит в концовке и забивает два, как он делал это в концовке сезона. После такого он может закрепиться в основе и начать забивать.
Соболев играет в «Зените», который со 100% вероятностью станет самым забивным клубом сезона. В этом сезоне петербуржцы забьют больше всех голов – потом проверите.
Основной форвард «Зенита» обязан бороться за звание лучшего бомбардира лиги, так что у Соболева определенно есть шансы», – сказал бывший игрок «Зенита».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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