Гасилин о Соболеве: «У Александра есть шансы стать лучшим бомбардиром – выходит в концовке и забивает два. «Зенит» со 100% вероятностью будет самым забивным клубом сезона»

Алексей Гасилин оценил перспективы Александра Соболева в новом сезоне.

«Александр будет играть в ротации и не будет основным форвардом. Шансы стать лучшим бомбардиром у него есть: в старте начинают Лусиано или Кассьерра , а Соболев выходит в концовке и забивает два, как он делал это в концовке сезона. После такого он может закрепиться в основе и начать забивать.

Соболев играет в «Зените », который со 100% вероятностью станет самым забивным клубом сезона. В этом сезоне петербуржцы забьют больше всех голов – потом проверите.

Основной форвард «Зенита» обязан бороться за звание лучшего бомбардира лиги, так что у Соболева определенно есть шансы», – сказал бывший игрок «Зенита».