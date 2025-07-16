Лука Модрич: «Милан» – любимая команда моего детства, Бобан был кумиром. Один из величайших клубов Европы не может довольствоваться посредственностью»

Лука Модрич объяснил, почему решил перейти в «Милан».

В понедельник 39-летний полузащитник подписал с «россонери» однолетний контракт с возможностью продления еще на год. После клубного чемпионата мира хорват покинул «Реал », в составе которого провел 13 сезонов.

– В детстве я много смотрел чемпионат Италии, и «Милан» был моей любимой командой. В те времена в Хорватии активно следили за «Миланом », потому что он был одним из самых популярных клубов в мире. Там играл Звонимир Бобан , который был моим кумиром.

Теперь я здесь, очень рад этому и с нетерпением жду нового приключения.

– Что убедило вас принять предложение «Милана»?

– Я хотел остаться в Европе, играть в конкурентном турнире. У меня было несколько других предложений, но когда пришел «Милан», все стало для меня очевидно. Я был заинтересован с самого начала.

Я был впечатлен тем, что Игли Таре (спортивный директор «Милана» – Спортс’‘) приехал в Хорватию, чтобы рассказать мне о проекте «Милана». Для меня было важно, что клуб показал, как сильно заинтересован во мне.

«Милан» – один из величайших клубов Европы. Он не может довольствоваться посредственностью и должен ставить перед собой самые высокие цели – выигрывать титулы, соревноваться с лучшими командами мира. Поэтому я здесь, – сказал Модрич в интервью клубным медиа.