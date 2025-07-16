Глава Татарстана встретился с игроками «Рубина» перед сезоном и получил именную форму команды. Минниханов сказал: «Мы будем молиться за вас – по-мусульмански, по-православному»

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с игроками «Рубина».

В среду президент республики встретился с игроками, тренерским штабом и руководством «Рубина » на базе клуба. На встрече Минниханов пожелал команде удачи в новом сезоне 2025/26.

«Рубин» подарил Минниханову новый комплект домашней формы с фамилией главы Татарстана и игровым номером 99.

«Огромные слова благодарности за ваше упорство и старание. Считаю, что у нас неплохой результат, исходя из наших позиций. Но мы будем работать и дальше.

Вы видите, насколько командная и системная работа идет в части формирования инфраструктуры. Вы видите работу тренерского штаба, работу клуба в части привлечения болельщиков.

Вы – наша команда, мы вместе с вами. Конечно, бывают какие-то вопросы, но мы вас вслух не ругаем. Таких моментов чтобы было у нас меньше. Самое главное – берегите себя, чтобы не было травм.

Мы будем молиться за вас. Мусульмане – по-мусульмански, православные – по-православному. Есть и болельщики других религий. Вы – наша команда, «Рубин» – это наш бренд, достойный бренд. В добрый час!» – сказал глава Татарстана команде.

В первом матче нового сезона Мир РПЛ «Рубин» сыграет на выезде с «Ахматом». Игра пройдет в воскресенье, 20 июля.

Фото: rubin-kazan.ru