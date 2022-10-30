Хави про 1:0 с «Валенсией»: «Вылет из ЛЧ влиял на «Барселону», игроки нервничали и принимали плохие решения. Но победа заслуженная»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Валенсией» (1:0) в 12-м туре .

«Это очень важная победа, особенно [важно] то, что она пришла на последней минуте. Мы немного нервничали, на нас влиял вылет из Лиги чемпионов. Мы пытались о нем забыть, но это тяжело.

Мы принимали плохие решения: били, когда следовало отдавать пас, и отдавали пас, когда нужно было ударить. Все это – следствие беспокойства.

Команда заслужила эту победу. Игроки приложили значительные усилия и получили награду на последних секундах. Впрочем, мы заслуживали забить и раньше.

Мы не лидеры и хотим оказывать давление на «Реал». Сейчас мы вышли на первое место, хотя у мадридцев матч в запасе.

Мы заменили Кунде из-за дискомфорта. Давайте надеяться, что это не травма. Но ему неприятно. Кажется, и Гарсия не травмирован», – сказал .