Массимо Каррера: «Абаскаль поставил «Спартаку» атакующий футбол, который напоминает ту самую чемпионскую команду»
Массимо Каррере признался, что ему нравится игра «Спартака» в нынешнем сезоне.
«Гильермо Абаскаль поставил «Спартаку» отличный атакующий футбол, который напоминает ту самую чемпионскую команду.
С каждым матчем лиги «Зенит» теряет очки, а «Спартак» всем доказывает, что в этом сезоне команда способна бороться за чемпионство!» – заявил бывший тренер красно-белых.
На «Спартак» Абаскаля хочется смотреть не отрываясь. Это атакующая, результативная и страстная команда
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