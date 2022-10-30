Зарема Салихова: «По Абаскалю было много негатива, все смеялись над тимбилдингом. Сейчас «Спартак» 2-й, при грамотных трансферах можно мечтать о большем»

оценила игру «Спартака» под руководством .

«Было очень много негатива по назначению Абаскаля. Высказались практически все, от ветеранов до блогеров, в основном негативно, умышленно коверкая фамилию.

Гильермо за неполные полгода стал любимчиком болельщиков, его имя после победы над «Зенитом» со счетом 3:0 уже в музее «Спартака».

Сейчас команда на втором месте. При грамотной поддержке трансферами можно мечтать о большем.

Все смеялись над тимбилдингом, не понимали, чем это «Спартак» занимается в межсезонье, что за упражнения. А «Спартак» становился единым организмом – и мы сейчас видим результат.

В День тренера хочется поблагодарить всех тренеров – от до Абаскаля, – ведь каждый внес свой вклад в нынешние победы. При ком-то некоторые футболисты дебютировали, при ком-то другом стали игроками основы», – отметила супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартак» очень аккуратно победил «Торпедо». 1:0 – даже нетипично для Абаскаля