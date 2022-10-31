Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 03.11.2022 Лига Европы, прогноз на футбольный матч

В заключительном туре групповой стадии Лиги Европы пройдет матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Команды сыграют в городе Сан-Себастьян на поле стадиона «Аноэта». Начало встречи в 20:45 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: Победа «Реал Сосьедад» или ничья за 1,62, обмен голами за 1,61, угловые ТБ7,5.

Команды гарантировали себе евровесну, но очный матч не лишен турнирной мотивации. Хозяева занимают первое место, а гости отстают на три очка. В случае победы «Манчестер Юнайтед» может занять первое место в группе и напрямую попасть в 1/8 финала. Второе место в группе отправляет в 1/16 финала, где ждет один из участников Лиги чемпионов, занявший третье место. Ниже коэффициенты на игру от БК «Лига Ставок».

В паре нет явного фаворита на победу. Гости получили небольшое преимущество. Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» познакомит с последними результатами клубов, важными статистическими трендами, позволит оценить форму команд и выбрать верную ставку на игру Лиги Европы.

«Реал Сосьедад»

В матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» дома принимал «Бетис». Гости оказались сильнее 2:0. Оба гола были забиты в самой концовке встречи. На 86 минуте отличился Хуан Крус, на третьей компенсированной минуте забил Борха Иглесиас. Статистические данные матча «Реал Сосьедад» — «Бетис»:

xG 1,28:1,35;

удары 14:10;

удары в створ 7:4;

угловые 5:3;

атаки 102:80;

опасные атаки 57:22;

навесы 16:7;

отборы 18:12.

Поражение от «Бетиса» стало вторым в трех последних встречах после серии из 8 побед во всех турнирах. Всего в 10-ти матчах 8 побед и 2 поражения. Если брать игры чемпионата Испании, то бело-голубые выиграли 7 матчей, 1 раз сыграли вничью и 4 раза проиграли. Разница голов 16:15. Результаты «Реал Сосьедада» в матчах Примеры розыгрыша 2022/2023.

В турнирной таблице Ла Лиги бело-голубые на пятом месте с 22 очками. Из-зоны Лиги чемпионов команду вытеснил «Бетис», набравший 23 очка благодаря победе в очной встрече. В группе Лиги Европы «Реал Сосьедад» выиграл все пять матчей. Победы 1:0 над «Манчестер Юнайтед», 2:1 и 2:0 над «Омонией», 2:0 и 3:0 над «Шерифом». Обе домашние встречи в турнире прошли с тремя забитыми мячами.

Самые результативные игроки «Реал Сосьедада» в сезоне:

Брайс Медес — 7 голов и 3 голевые передачи;

Александр Серлот — 5 голов и 2 голевые передачи;

Такефуса Кубо — 2 гола и 4 голевые передачи;

Микель Мерино — 1 гол и 4 голевые передачи.

Мендес и Серлот набрали 2+1 в матчах Лиги Европы. Из одноклубников успешнее сыграл Роберт Наваро с 2 голами и 2 голевыми передачами.

В лазарете команды 6 игроков, трое выбыли из строя в октябре. Не сыграют Мохаммед Али Чо, Алекс Сола, Микель Оярсабаль, Умар Садик, Мартин Меркаленас. Под вопросом участие в матче Александера Серлота.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» продолжают чередовать победы и ничьи в чемпионате Англии. После гостевой ничьей с «Челси» 1:1 «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вест Хэм» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Маркус Рашфорд. Форвард отметился голом на 38 минуте с передачи Кристиана Эриксена. Статистические показатели матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»:

xG 1,75:1,00;

удары 16:13;

удары в створ 3:5;

угловые 5:10;

атаки 101:105;

опасные атаки 50:60;

навесы 18:29;

отборы 17:9.

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 8 игр во всех турнирах. На дистанции в 10 матчей 7 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Общая разница голов 18:10. В рамках АПЛ у команды 12-ть игр: 7 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Общая разница голов 17:16. Результаты «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии 2022/2023.

В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» на подходе к зоне Лиги чемпионов. Команда занимает пятое место с 23 очками. Отставание от идущего четвертым «Ньюкасла» один балл, от «Тоттенхэма», занимающего третье место, отставание в три очка. В группе Лиги Европы подопечные Эрика тен Хага на втором месте с 12 очками. «Красные дьяволы» проиграли «Реал Сосьедад» 0:1 дома в первом туре. После этого были победы 2:0 и 3:0 над «Шерифом», 1:0 и 3:2 над «Омонией». «Манчестер Юнайтед» не опустится ниже второго места, но чтобы избежать матчей с представителями Лиги чемпионов, в первом раунде плей-офф ЛЕ, необходимо побеждать и выходить на первое место в группе.

Самые результативные игроки «Манчестер Юнайтед» в сезоне:

Маркус Рашфорд — 7 голов и 3 голевые передачи;

Антони Марсьяль — 3 гола и 2 голевые передачи;

Кристиан Эриксен — 5 голевых передач;

Джейдон Санчо — 3 гола и 1 голевая передача;

Криштиану Роналду — 3 гола и 1 голевая передача.

В рамках Лиги Европы лучшими стали Роналду 2+1 и Рашфорд 3+1.

Дисквалифицированных на матч Лиги Европы нет. Из-за травм не сыграет защитник Рафаэль Варан и нападающий Антони Марсьяль.

Личные встречи

История противостояния команд насчитывает пять матчей. Все игры официальные. Пока «Манчестер Юнайтед» лидирует по победам 2:1, при 2 ничьих. Разница голов 5:1.

До сезона 2022/2023 бело-голубые не только не обыгрывали «Манчестер Юнайтед», но и не забивали. 4 из 5 игр прошли на ТМ1,5.

Прогноз на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»

В последних играх команд в рамках Лиги Европы можно выделить следующие статистические тренды:

Победа «Реал Сосьедада» или ничья за 1,62 — испанцы не проиграли дома в 7 из 8 матчей в Лиге Европы.

Голы «Реал Сосьедад» 1-2 за 1,46 — бело-голубые забивают ровно 1-2 гола в 6 из 8 последних домашних матчей в Лиге Европы.

«Обе забьют — да» за 1,61 — ставка прошла в 4 последних гостевых играх «Манчестер Юнайтед», МЮ забивает в 7 гостевых играх.

Обе команды заслуженно лидируют в квартете и как ожидалось в очной битве разыграют первое место. «Реал Сосьедад» благодаря победе в первом туре вышел в лидеры этой борьбы и оставляет за собой лидерство в случае ничьей. Гостей устроит только победа. В последних матчах «МЮ» не проигрывает и регулярно забивает. «Реал Сосьедад» грозный соперник для любого оппонента, когда играет дома. Для ставки на матч можно заиграть обмен голами с коэффициентом 1,61 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

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Где смотреть матч Реал Сосьедад – МЮ