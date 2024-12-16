Шахин об 1:1 с «Хоффенхаймом»: «Не увидел должной энергии на поле. Игра «Боруссии» была медленной»
Нури Шахин оценил ничью с «Хоффенхаймом» (1:1) в Бундеслиге.
«У каждой команды бывают матчи, когда она играет не лучшим образом, такое случается. Сегодня не пошло у нас, с первой же минуты. Такого нужно избегать. Я не увидел должной энергии, игра была такой медленной…
Проблема – внутри. Больше всего меня беспокоит недостаток энергии на поле. Меня раздражает, что нам чего-то не хватало», – сказал тренер дортмундской «Боруссии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
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