Шахин об 1:1 с «Хоффенхаймом»: «Не увидел должной энергии на поле. Игра «Боруссии» была медленной» 

Нури Шахин оценил ничью с «Хоффенхаймом» (1:1) в Бундеслиге.

«У каждой команды бывают матчи, когда она играет не лучшим образом, такое случается. Сегодня не пошло у нас, с первой же минуты. Такого нужно избегать. Я не увидел должной энергии, игра была такой медленной…

Проблема – внутри. Больше всего меня беспокоит недостаток энергии на поле. Меня раздражает, что нам чего-то не хватало», – сказал тренер дортмундской «Боруссии ».