Хавбек «Спартака» Лайкин близок к аренде в «Нефтехимик». Осенью он играл за «Енисей»

Максим Лайкин, скорее всего, перейдет зимой в аренду в «Нефтехимик».

Аренда хавбека «Спартака » в «Енисее » рассчитана до конца сезона, но красноярцы готовы отпустить 21-летнего игрока досрочно из-за дефицита игрового времени, сообщает Metaratings.ru.

Лайкин уже выступал за «Нефтехимик » в сезоне-2022/23, а в прошлом сезоне играл за тульский «Арсенал».

В 12 матчах текущего чемпионата в Мелбет Первой лиге полузащитник результативными действиями не отметился.