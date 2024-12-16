Хавбек «Спартака» Лайкин близок к аренде в «Нефтехимик». Осенью он играл за «Енисей»
Максим Лайкин, скорее всего, перейдет зимой в аренду в «Нефтехимик».
Аренда хавбека «Спартака» в «Енисее» рассчитана до конца сезона, но красноярцы готовы отпустить 21-летнего игрока досрочно из-за дефицита игрового времени, сообщает Metaratings.ru.
Лайкин уже выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2022/23, а в прошлом сезоне играл за тульский «Арсенал».
В 12 матчах текущего чемпионата в Мелбет Первой лиге полузащитник результативными действиями не отметился.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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