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Хавбек «Спартака» Лайкин близок к аренде в «Нефтехимик». Осенью он играл за «Енисей»

Максим Лайкин, скорее всего, перейдет зимой в аренду в «Нефтехимик».

Аренда хавбека «Спартака» в «Енисее» рассчитана до конца сезона, но красноярцы готовы отпустить 21-летнего игрока досрочно из-за дефицита игрового времени, сообщает Metaratings.ru.

Лайкин уже выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2022/23, а в прошлом сезоне играл за тульский «Арсенал».

В 12 матчах текущего чемпионата в Мелбет Первой лиге полузащитник результативными действиями не отметился.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЕнисей
logoМаксим Лайкин
logoНефтехимик
logoПервая лига
возможные трансферы
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