Чемпион АПЛ впервые проиграл матч, в котором вел в счете до 88-й минуты – «Сити» уступил «МЮ» (1:2)
Действующий чемпион АПЛ впервые проиграл матч, в котором вел в счете до 88-й минуты.
В воскресенье в 16-м туре «Манчестер Сити» выигрывал дома у «Манчестер Юнайтед» (1:0) до 88-й минуты, но потом пропустил два гола и уступил со счетом 1:2.
«Горожане» выиграли 4 последних титула в АПЛ и на данный момент занимают в таблице 5-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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