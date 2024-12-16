Чемпион АПЛ впервые проиграл матч, в котором вел в счете до 88-й минуты – «Сити» уступил «МЮ» (1:2)

Действующий чемпион АПЛ впервые проиграл матч, в котором вел в счете до 88-й минуты.

В воскресенье в 16-м туре «Манчестер Сити » выигрывал дома у «Манчестер Юнайтед » (1:0) до 88-й минуты, но потом пропустил два гола и уступил со счетом 1:2.

«Горожане» выиграли 4 последних титула в АПЛ и на данный момент занимают в таблице 5-е место.