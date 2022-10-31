Где смотреть Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 3 ноября
В четверг, 3 ноября, сыграют Реал Сосьедад и Манчестер Юнайтед в рамках Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Реале Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.
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