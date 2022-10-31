Де Брюйне намекнул, что ЧМ в Катаре может стать для него последним: «Мне уже 31. Не знаю, что будет через четыре года»
Кевин де Брюйне намекнул, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере.
«Мне уже 31 год, и, очевидно, я не знаю, что произойдет через четыре года.
Это мой третий чемпионат мира, я понимаю, что мое время [в сборной] подходит к концу. Но мы не обсуждаем это с товарищами по команде. У нас слишком напряженный график», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии.
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