Де Брюйне о награде «Ман Сити» лучшей команде сезона: «Мы не выиграли ЛЧ, но можем гордиться своей игрой»
Кевин де Брюйне высказался о награде «Манчестер Сити» лучшей команде сезона.
Приз был вручен представителям английского клуба на этой неделе на церемонии вручения «Золотого мяча».
«Я здесь уже восемь лет. Я пришел в семью, где хотят практиковать игровую философию, которая дарит удовольствие людям.
Мы хотим играть должным образом и хотим, чтобы молодежь желала играть так же.
Мы много чего выиграли, это было потрясающе. Да, пока мы не выиграли Лигу чемпионов, но мы можем и должны гордиться игрой, которую показываем», – сказал хавбек «горожан».
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