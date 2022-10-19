Де Брюйне о награде «Ман Сити» лучшей команде сезона: «Мы не выиграли ЛЧ, но можем гордиться своей игрой»

Кевин де Брюйне высказался о награде лучшей команде сезона.

Приз был вручен представителям английского клуба на этой неделе на церемонии вручения «Золотого мяча».

«Я здесь уже восемь лет. Я пришел в семью, где хотят практиковать игровую философию, которая дарит удовольствие людям.

Мы хотим играть должным образом и хотим, чтобы молодежь желала играть так же.

Мы много чего выиграли, это было потрясающе. Да, пока мы не выиграли Лигу чемпионов, но мы можем и должны гордиться игрой, которую показываем», – сказал хавбек «горожан».