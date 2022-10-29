Пеп о де Брюйне: «Мы разве что не спали вместе. Мы через все прошли, и мое мнение о нем не изменится. Но моя работа – требовать большего»

объяснил, почему критиковал форму Кевина де Брюйне на прошлой неделе.

«Он играет не на лучшем своем уровне. Он забил прекрасный гол, но играет не на максимуме, и он сам об этом знает», – заявил испанец после победы «Манчестер Сити» над «Брайтоном» (3:1).

«Мы провели вместе семь сезонов. Мы через все прошли, разве что не спали вместе. У нас было все.

И ничто не сможет изменить мое мнение о нем, о том, что он сделал для клуба и лично для меня. Однако часть моей работы – говорить о том, что я требую большего», – отметил Гвардиола после игры с (1:0).