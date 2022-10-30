«ПСЖ» хочет подписать с Месси новый 2-летний контракт, а не активировать опцию продления. Парижане хотят быть последним клубом в карьере Лео

Стали известны планы «ПСЖ» на .

Клуб из Парижа, по данным Diario Sport, хочет подписать с 35-летним аргентинцем новый контракт на два года, а не активировать опцию продления на год в существующем соглашении.

«ПСЖ» хочет стать последним клубом в карьере Месси, поскольку Лео – крупный имиджевый и экономический актив. Это поможет теснее связать образ Месси с цветами клуба.

Цель – начать переговоры о продлении контракта уже сейчас, чтобы достичь соглашения до начала чемпионата мира, а после турнира в Катаре подписать контракт и объявить официально.