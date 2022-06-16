Денисов про «Анжи»: «Был уверен, что мы будем чемпионами. Не понимал, как можно ту команду победить. Но это Россия»

жалеет, что не стал чемпионом России вместе с «Анжи».

– Я жалею об одном – что не стал чемпионом России с «Анжи».

Я не фанат Махачкалы, не фанат «Анжи», но когда я переходил и разговаривал с Сулейманом Керимовым, я был уверен, что мы будем чемпионами.

Я был уверен, что это будет очень сильная команда, которая не то что будет конкурировать с «Зенитом» – а я в тот момент был очень зол на «Зенит» – я был уверен на сто процентов, что мы их будем обыгрывать.

Но не получилось. Все мои ожидания за один день не просто разрушились. Я вообще не понимал, что мне дальше делать.

Очень жаль, что он [ ] не дождался. Если бы он не поступил так, мы бы стали чемпионами России – не в этом году, так в следующем, когда все бы набрали форму.

Я тренировался с тем «Анжи» и не понимал, как можно ту команду победить. Но это Россия.

– А я думал, что ты скажешь, что жалеешь о Евро-2008.

– Нет. Слава богу. Если бы я поехал, мы бы из группы не вышли. Я не поехал, а команда до полуфинала дошла. О чем жалеть? – смеясь сказал в интервью Нобелю Арустамяну бывший полузащитник «Зенита», и сборной России.