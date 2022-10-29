Массимилиано Аллегри: «Легко казаться хорошим, когда все в твою пользу. Надо уметь смотреть в лицо буре, и нужна здоровая доля безумия для вдохновения»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:0).

«Парни хорошо сыграли, не считая ситуации с попаданием «Лечче» в штангу, когда нам повезло. Мы могли забить раньше и выжать больше, если бы точнее отдавали передачи. После перерыва мы прибавили. Важно было победить после того тяжелого удара, который нам нанесла «Бенфика».

Я говорил парням, что в футболе, как и в жизни, ты падаешь и затем поднимаешься, но для этого нужна храбрость. Когда все складывается в твою пользу, легко казаться хорошим. Важно быть психологически сильными и уметь посмотреть в лицо буре, а также нужна здоровая доля безумия, которая вдохновляла бы вас.

Если вы будете слишком рациональны, то далеко не уйдете. Безумие всегда должно присутствовать.

Мы с марта не побеждали в чемпионате трижды подряд, и сегодня было нелегко», – сказал Аллегри DAZN.