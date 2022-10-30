Абаскаль о том, что «Спартак» обязан забивать «Торпедо» больше: «Давид и Голиаф, знаете эту историю? «Спартак» контролировал ход игры с первой минуты»

ответил на вопрос о том, должен ли был «Спартак» забить больше голов.

Испанский специалист рассказал о победе красно-белых со счетом 1:0.

– Этим и прекрасен футбол. Важно не на каком месте команды, а важно, что команды показывают на поле и как планируют сдерживать соперника.

Мы контролировали ход игры с первой минуты. У нас было 4 удара в створ в первом тайме, но мы не вышли вперед. Такое случается.

Нам надо было верить до самого конца. В «Торпедо» тоже верили до самого конца.

Старались увеличить преимущество, надо работать над реализацией. У нас молодая амбициозная команда, надо идти дальше вперед.

– Кажется, в матче с «Торпедо» «Спартак» обязан забивать больше.

– Вы старше меня, у вас богаче опыт в этой жизни. Но в футбол бывают ситуации. Давид и Голиаф, знаете эту историю?

– Да.

– Соперник создал лишь один момент, у нас было 8 ударов в створ и один гол. Но так бывает, что можно выиграть, не создав явного момента. Поэтому это не баскетбол.

Так было в матче «Атлетико» – «Ливерпуль»: 1:19 по ударам и 1:0 по голам. И это в Лиге чемпионов!

Можно 100 раз тренировать удар перед матчем, но в игре может быть по-другому. Просто создание опасных моментов уже очень ценно. Да, надо работать, но сохраняя голову, – передает слова главного тренера корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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