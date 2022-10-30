Раненного ножом защитника «Монцы» Мари выписали из больницы: «Наконец-то дома!»

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Защитник «Монцы» Пабло Мари, переживший нападение в торговом центре, выписан из больницы.

Футболист, арендованный у «Арсенала», был ранен ножом и доставлен в медицинское учреждение Милана 27 октября.

«Наконец-то дома! Я хочу лично поблагодарить всех врачей и специалистов травматологического центра больницы Нигуарда в Милане», – написал Мари.

Изображение: instagram.com/pablomv5

Пабло Мари (принадлежит «Арсеналу») получил ножевое ранение в торговом центре. Пострадали еще 5 человек, 1 погиб

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