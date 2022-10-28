Тарантино обезоружил нападавшего с ножом на Мари мужчину. Экс-игрок «Наполи» сейчас работает в СПАЛ
Бывший футболист Тарантино обезоружил нападавшего на Пабло Мари мужчину с ножом.
Массимо Тарантино выступал за «Наполи», «Интер» (не провел ни одного матча), «Болонью» и другие итальянские клубы. Сейчас Массимо работает спортивным директором в СПАЛ.
Тарантино вместе с другим человеком обезоружил, обездвижил и удерживал до приезда полиции мужчину, который ранил ножом шесть человек (один из них погиб) в торговом центре, включая арендованного у «Арсенала» футболиста «Монцы» Пабло Мари.
«Нападавший кричал и бежал. Был ли я героем? Я ничего не сделал...» – так комментирует свой поступок Тарантино.
Пабло Мари (принадлежит «Арсеналу») получил ножевое ранение в торговом центре. Пострадали еще 5 человек, 1 погиб
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