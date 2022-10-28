Тарантино обезоружил нападавшего с ножом на Мари мужчину. Экс-игрок «Наполи» сейчас работает в СПАЛ

Бывший футболист Тарантино обезоружил нападавшего на Пабло Мари мужчину с ножом.

Массимо Тарантино выступал за , «Интер» (не провел ни одного матча), «Болонью» и другие итальянские клубы. Сейчас Массимо работает спортивным директором в .

Тарантино вместе с другим человеком обезоружил, обездвижил и удерживал до приезда полиции мужчину, который ранил ножом шесть человек (один из них погиб) в торговом центре, включая арендованного у футболиста «Монцы» Пабло Мари.

«Нападавший кричал и бежал. Был ли я героем? Я ничего не сделал...» – так комментирует свой поступок Тарантино.

Пабло Мари (принадлежит «Арсеналу») получил ножевое ранение в торговом центре. Пострадали еще 5 человек, 1 погиб