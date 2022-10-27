«Арсенал» о ранении Мари: «Мы потрясены ужасными новостями. Агент сообщил, что Пабло серьезно не пострадал»

прокомментировал нападение на защитника «Монцы» в Милане.

«Мы все потрясены ужасными новостями о нападении в Италии, в результате которого несколько человек оказались в больнице, включая нашего центрального защитника Пабло Мари, находящегося в аренде.

Мы связались с агентом Пабло, который сообщил нам, что игрок сейчас в больнице и серьезно не пострадал.

Наши мысли с Пабло и другими жертвами этого ужасного инцидента», – говорится в сообщении «канониров».

«Дорогой Пабло, мы с тобой и твоей семьей. Мы любим тебя, продолжай бороться так, как ты умеешь, ты настоящий воин и скоро поправишься», – сказано в заявлении , генерального директора «Монцы».

Защитник «Монцы» Мари ранен ножом в торговом центре в Милане. Нападавший атаковал 6 человек, один из них скончался