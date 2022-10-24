Аршавин о Холанде: «Уникальное сочетание мощи и скорости. По качествам мне симпатичнее Мбаппе и Неймар»
Андрей Аршавин рассказал, кому симпатизирует из звезд мирового футбола.
— Англичане в шутку предложили дисквалифицировать Холанда, убрать его из АПЛ по той причине, что «он робот». Был в последнее время в мире футболист, который так бы вас поражал?
— Все равно по качествам мне симпатичнее Мбаппе и Неймар. Просто у Холанда уникальное сочетание мощи и скорости, поэтому он столько забивает. Я рад, что он перешел в «Манчестер Сити». Мне кажется, этой команде не хватало такого нападающего, — сказал заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию.
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