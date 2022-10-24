Аршавин о Холанде: «Уникальное сочетание мощи и скорости. По качествам мне симпатичнее Мбаппе и Неймар»

рассказал, кому симпатизирует из звезд мирового футбола.

— Англичане в шутку предложили дисквалифицировать Холанда, убрать его из по той причине, что «он робот». Был в последнее время в мире футболист, который так бы вас поражал?

— Все равно по качествам мне симпатичнее Мбаппе и . Просто у Холанда уникальное сочетание мощи и скорости, поэтому он столько забивает. Я рад, что он перешел в «Манчестер Сити». Мне кажется, этой команде не хватало такого нападающего, — сказал заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию.