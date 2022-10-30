Тен Хаг про 1:0 с «Вест Хэмом»: «У «МЮ» есть победный дух. Магуайр был великолепен»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (1:0).
«У этой команды есть победный дух и правильное отношение к делу. И это видно: мы начали сезон не очень хорошо, однако заметно прибавили. И нужно продолжать развиваться.
И фанатам это по душе. Видно, как крепнет связь между ними и командой. Это хорошо.
Рэшфорд провел отличный матч. Он сыграл здорово – и это здорово для «Юнайтед». У клуба отличная академия.
Магуайр был великолепен при обороне штрафной площади. Он отличный игрок и очень хороший защитник. Мы видели, насколько важен он может быть. Я очень рад за всю команду, но и за Магуайра, принявшего участие в сухом матче», – сказал тен Хаг.
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