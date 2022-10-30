«МЮ» поднялся на 5-е место в АПЛ, обойдя «Челси». До «Ньюкасла» – 1 очко, до «Тоттенхэма» – 3

поднялся на пятое место в таблице чемпионата Англии.

Команда тренера Эрика тен Хага обыграла «Вест Хэм» (1:0) в матче 14-го тура.

Таким образом, манкунианцы опередили вышли на пятую строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка в 12 играх. В активе лондонского клуба 21 балл.

Четвертое место в таблице занимает с 24 набранными баллами в 13 матчах, третьим идет , на счету которого 26 очков.