«МЮ» поднялся на 5-е место в АПЛ, обойдя «Челси». До «Ньюкасла» – 1 очко, до «Тоттенхэма» – 3
«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место в таблице чемпионата Англии.
Команда тренера Эрика тен Хага обыграла «Вест Хэм» (1:0) в матче 14-го тура.
Таким образом, манкунианцы опередили «Челси» вышли на пятую строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка в 12 играх. В активе лондонского клуба 21 балл.
Четвертое место в таблице занимает «Ньюкасл» с 24 набранными баллами в 13 матчах, третьим идет «Тоттенхэм», на счету которого 26 очков.
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