У Роналду 1 гол за 9 матчей в этой АПЛ. Он забил 18 мячей за 30 игр в прошлом чемпионате

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Вест Хэм премьер-лига Англия Футбол

Нападающий Криштиану Роналду за 9 игр в АПЛ-2022/23 забил лишь один раз.

Форвард «Манчестер Юнайтед» не сумел отличиться в игре с «Вест Хэмом» (1:0) в 14-м туре. Он сыграл все 90 минут и пробил по воротам шесть раз, в створ пришелся один.

В прошлом чемпионате Англии Роналду был лучшим бомбардиром команды. Тогда он забил 18 голов за 30 игр.

Подробно со статистикой 37-летнего португальца можно ознакомиться здесь.

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