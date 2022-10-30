У Роналду 1 гол за 9 матчей в этой АПЛ. Он забил 18 мячей за 30 игр в прошлом чемпионате

Нападающий Криштиану Роналду за 9 игр в АПЛ-2022/23 забил лишь один раз.

Форвард не сумел отличиться в игре с (1:0) в 14-м туре. Он сыграл все 90 минут и пробил по воротам шесть раз, в створ пришелся один.

В прошлом чемпионате Англии Роналду был лучшим бомбардиром команды. Тогда он забил 18 голов за 30 игр.

Подробно со статистикой 37-летнего португальца можно ознакомиться здесь.