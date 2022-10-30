Два удаления, два пенальти и два гола после 90-й минуты: смотрите видеообзор матча «Крылья Советов» – «Пари НН»

Смотрите видеообзор матча – «Пари НН».

«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН» (2:1) дома в 15-м туре Мир .

открыл счет на 22-й минуте – с пенальти забил Тимур Сулейманов – и вел 1:0 до 92-й, но пропустил дважды. Сначала забил , затем Кирилл Гоцук был удален, а в ворота «Пари НН» назначили пенальти, который на 99-й реализовал .