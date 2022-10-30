Два удаления, два пенальти и два гола после 90-й минуты: смотрите видеообзор матча «Крылья Советов» – «Пари НН»
Смотрите видеообзор матча «Крылья Советов» – «Пари НН».
«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН» (2:1) дома в 15-м туре Мир РПЛ.
«Пари НН» открыл счет на 22-й минуте – с пенальти забил Тимур Сулейманов – и вел 1:0 до 92-й, но пропустил дважды. Сначала забил Роман Евгеньев, затем Кирилл Гоцук был удален, а в ворота «Пари НН» назначили пенальти, который на 99-й реализовал Гленн Бейл.
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