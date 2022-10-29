Станислав Черчесов: «Зенит» станет чемпионом, если остальные отдадут титул заранее. Будут бороться – будет и интрига»

Теги Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Чемпионат.com Футбол

Станислав Черчесов считает, что интрига в Мир РПЛ еще жива.

– Отрыв «Зенита» в РПЛ – семь очков. Интрига жива?

– Жива. «Зенит» с «Факелом» сыграл вничью, «Спартаку» в Кубке проиграл. Понятно, что потенциально «Зенит» сильнее всех, но зависит от того, как его, этот потенциал, реализовать.

«Зенит» будет чемпионом, если остальные заранее ему это чемпионство отдадут. Если будут бороться, будет и интрига, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

Что сделать, чтобы «Зениту» было интереснее в РПЛ?

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