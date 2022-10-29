Станислав Черчесов: «Зенит» станет чемпионом, если остальные отдадут титул заранее. Будут бороться – будет и интрига»

считает, что интрига в Мир еще жива.

– Отрыв в РПЛ – семь очков. Интрига жива?

– Жива. «Зенит» с «Факелом» сыграл вничью, «Спартаку» в Кубке проиграл. Понятно, что потенциально «Зенит» сильнее всех, но зависит от того, как его, этот потенциал, реализовать.

«Зенит» будет чемпионом, если остальные заранее ему это чемпионство отдадут. Если будут бороться, будет и интрига, – сказал главный тренер .

Что сделать, чтобы «Зениту» было интереснее в РПЛ?