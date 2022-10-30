У «Арсенала» 5 побед и ничья в 6 последних матчах АПЛ. Команда Артеты лидирует с отрывом в 2 очка от «Сити»

«Арсенал» выиграл 5 из 6 последних матчей в чемпионате Англии.

Лондонский клуб забил пять безответных мячей в ворота (5:0) в игре 14-го тура .

Таким образом, команда тренера Микеля Артеты одержала пять побед и один раз сыграла вничью в последних шести встречах.

Данная ничья была зафиксирована в прошлом туре, когда «канониры» сыграли 1:1 с «Саутгемптоном».

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 31 балл в 12 играх. Отрыв от «Манчестер Сити», расположившегося на второй строчке, составляет два очка.

В следующем туре, 5 октября, у запланирован матч против «Челси» на «Стэмфорд Бридж».