У «Арсенала» 5 побед и ничья в 6 последних матчах АПЛ. Команда Артеты лидирует с отрывом в 2 очка от «Сити»
«Арсенал» выиграл 5 из 6 последних матчей в чемпионате Англии.
Лондонский клуб забил пять безответных мячей в ворота «Ноттингема» (5:0) в игре 14-го тура АПЛ.
Таким образом, команда тренера Микеля Артеты одержала пять побед и один раз сыграла вничью в последних шести встречах.
Данная ничья была зафиксирована в прошлом туре, когда «канониры» сыграли 1:1 с «Саутгемптоном».
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 31 балл в 12 играх. Отрыв от «Манчестер Сити», расположившегося на второй строчке, составляет два очка.
В следующем туре, 5 октября, у «Арсенала» запланирован матч против «Челси» на «Стэмфорд Бридж».
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