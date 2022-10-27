Сетьен – последний тренер, при котором «Барса» забила «Баварии». 4 матча с Куманом и Хави проиграны всухую
«Барселона» проиграла дома «Баварии» (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Каталонцы не смогли забить мюнхенскому клубу в 4-й игре подряд.
Последний раз «Барса» поражала ворота «Баварии» в матче 1/4 финала ЛЧ-2019/20 (2:8) при главном тренере Кике Сетьене.
После этого сине-гранатовые дважды были разгромлены немецким клубом со счетом 0:3 на групповом этапе в сезоне ЛЧ-2021/22 при Роналде Кумане и Хави.
Также в текущем сезоне «Барселона» уступила в Мюнхене во 2-м туре со счетом 0:2.
Ужас «Барсы» против «Баварии» нарастает – 0:11 за 2 года. Проиграли 6 раз подряд
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