Сетьен – последний тренер, при котором «Барса» забила «Баварии». 4 матча с Куманом и Хави проиграны всухую

«Барселона» проиграла дома «Баварии» (0:3) в 5-м туре группового этапа чемпионов.

Каталонцы не смогли забить мюнхенскому клубу в 4-й игре подряд.

Последний раз «Барса» поражала ворота «Баварии» в матче 1/4 финала ЛЧ-2019/20 (2:8) при главном тренере .

После этого сине-гранатовые дважды были разгромлены немецким клубом со счетом 0:3 на групповом этапе в сезоне ЛЧ-2021/22 при и .

Также в текущем сезоне уступила в Мюнхене во 2-м туре со счетом 0:2.

Ужас «Барсы» против «Баварии» нарастает – 0:11 за 2 года. Проиграли 6 раз подряд