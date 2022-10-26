Кике Сетьен: «В «Барселоне» я не мог быть самим собой. Но я получил опыт и стал сильнее»
Кике Сетьен после назначения тренером «Вильярреала» вспомнил о периоде в «Барселоне».
Испанский специалист возглавил «блауграну» в январе 2020 года, а уже в августе был уволен после 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов.
«Там я не был собой, я просто не мог там быть собой. Однако я получил определенный опыт, а это всегда позволяет стать сильнее», – сказал Сетьен.
После работы в «Барсе» нужна реабилитация. Доказано Гвардиолой, Энрике, Вальверде, Сетьеном и Куманом
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