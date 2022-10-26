Кике Сетьен: «В «Барселоне» я не мог быть самим собой. Но я получил опыт и стал сильнее»

после назначения тренером вспомнил о периоде в «Барселоне».

Испанский специалист возглавил «блауграну» в январе 2020 года, а уже в августе был уволен после 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов.

«Там я не был собой, я просто не мог там быть собой. Однако я получил определенный опыт, а это всегда позволяет стать сильнее», – сказал Сетьен.

После работы в «Барсе» нужна реабилитация. Доказано Гвардиолой, Энрике, Вальверде, Сетьеном и Куманом