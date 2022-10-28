«Барселона» еще не рассчиталась с Сетьеном полностью. Его уволили в августе 2020-го

по-прежнему не рассчиталась полностью с бывшим тренером .

«Экономические проблемы серьезно повлияли на это. Я говорю об этом, потому что со мной еще не полностью рассчитались.

Я уже сообщил клубу, что готов дать им столько времени, сколько потребуется. Это нормально», – сказал главный тренер .

В декабре прошлого года появилась информация, что «Барса» и Сетьен пришли к соглашению о выплате компенсации.

Сообщалось, что тренер получит четыре миллиона евро. «Барселона» уволила Сетьена 17 августа 2020 года.

После работы в «Барсе» нужна реабилитация. Доказано Гвардиолой, Энрике, Вальверде, Сетьеном и Куманом