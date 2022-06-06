Канада бойкотировала матч с Панамой. Игроки требуют от федерации 40% призовых от ЧМ и равной оплаты для женской сборной

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Игроки сборной Канады бойкотировали товарищеский матч из-за финансовых разногласий с федерацией.

В воскресенье канадцы должны были сыграть с Панамой, но игра была отменена из-за бойкота. Также канадские футболисты отказались тренироваться в пятницу и субботу.

Среди требований, предъявляемых канадскими игроками, – 40% призовых от участия в чемпионатах мира, специальный пакет для для друзей и членов семьи, путешествующих с игроками, а также равные выплаты для женской сборной.

Сейчас Федерация футбола Канады ведет переговоры с футболистами по их требованиям.

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