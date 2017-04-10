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    США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026

    Теги ФИФА КОНКАКАФ Федерация футбола США Сунил Гулати Федерация футбола Мексики ЧМ-2026 Федерация футбола Канады Десио Де Мария

    США, Канада и Мексика объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира 2026 года.

    Предполагается, что 60 матчей будет проведено в США, еще по 10 – в Канаде и Мексике.

    Пока других заявок на проведение ЧМ-2026 нет. ФИФА выберет страны, в которых пройдет турнир, в 2020 году.

    По правилам ФИФА ЧМ-2026 не может пройти в Европе или Азии, потому что ЧМ-2018 принимает Россия, а ЧМ-2022 – Катар.    

    Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу в 2026 году может пройти в 3-4 странах на 4-5 стадионах в каждой из них.

    Начиная с ЧМ-2026 число участников в финальной стадии увеличится с 32 до 48 команд.

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