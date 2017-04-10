США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026

США, Канада и Мексика объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира 2026 года.

Предполагается, что 60 матчей будет проведено в США, еще по 10 – в Канаде и Мексике.

Пока других заявок на проведение ЧМ-2026 нет. ФИФА выберет страны, в которых пройдет турнир, в 2020 году.

По правилам ФИФА ЧМ-2026 не может пройти в Европе или Азии, потому что ЧМ-2018 принимает Россия, а ЧМ-2022 – Катар.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу в 2026 году может пройти в 3-4 странах на 4-5 стадионах в каждой из них.

Начиная с ЧМ-2026 число участников в финальной стадии увеличится с 32 до 48 команд.