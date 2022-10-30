Гаттузо о словах Хави про превосходство над «Валенсией»: «Кажется, я смотрел другой матч. Не помню действий «Барсы» в 1-м тайме»
Дженнаро Гаттузо прокомментировал слова Хави о том, что «Барселона» играла лучше «Валенсии».
После матча тренер каталонцев заявил: «Мы были лучше, чем «Валенсия», и мы заслужили победу».
«Я уважаю Хави, он отличный тренер, мне нравится его понимание футбола.
Но если он говорит, что «Барселона» превосходила «Валенсию», то я позволю себе с этим не согласиться. Мне кажется, я смотрел другой матч. В первом тайме мы много рисковали, а действий «Барселоны» я вообще не помню», – сказал главный тренер «Валенсии» после поражения на «Месталье» (0:1).
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