«Есть две «Барселоны», и та, что выступает в Ла Лиге, забивает много голов и играет потрясающе». Гаттузо о вылете каталонцев из ЛЧ
Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо высказался о предстоящем матче с «Барселоной».
Команды встретятся в рамках 12-го тура Ла Лиги. Матч состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Буду очень рад снова увидеть Хави. Я его очень уважаю. Для меня будет удовольствием и честью сыграть против него».
О вылете «Барсы» из Лиги чемпионов
«Я бы хотел говорить о своей команде, потому что у меня здесь и так достаточно проблем. Есть две «Барселоны», и та из них, что выступает в Ла Лиге, забивает много голов и играет потрясающе.
Нужно уважать соперника. Игра начинается с ничьей 0:0, одиннадцать против одиннадцати», – сказал Гаттузо.
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