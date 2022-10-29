«Есть две «Барселоны», и та, что выступает в Ла Лиге, забивает много голов и играет потрясающе». Гаттузо о вылете каталонцев из ЛЧ

Главный тренер «Валенсии» высказался о предстоящем матче с «Барселоной».

Команды встретятся в рамках 12-го тура . Матч состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Буду очень рад снова увидеть Хави. Я его очень уважаю. Для меня будет удовольствием и честью сыграть против него».

О вылете «Барсы» из Лиги чемпионов

«Я бы хотел говорить о своей команде, потому что у меня здесь и так достаточно проблем. Есть две «Барселоны», и та из них, что выступает в Ла Лиге, забивает много голов и играет потрясающе.

Нужно уважать соперника. Игра начинается с ничьей 0:0, одиннадцать против одиннадцати», – сказал Гаттузо.