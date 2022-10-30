Конте о волевых 3:2 с «Борнмутом»: «Тоттенхэм» проявил спортивную злость и показал крепкий характер»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:2) в .

К 57-й минуте «шпоры» проигрывали 0:2, победный гол они забили на 92-й.

«Было здорово видеть желание игроков и их реакцию. Также они проявили спортивную злость – я увидел в глазах игроков желание выиграть матч. Сегодня было важно одержать победу. Думаю, мы показали крепкий характер.

[При 0:2] я считал, что у нас еще есть возможность выиграть. После проваленного первого тайма я сказал игрокам, что все зависит от нас. Я попросил их проявить характер, быть более ответственными и решительными.

В итоге они не смирились с поражением, и мы заслужили победу, ведь мы создавали моменты», – сказал .