Конте о волевых 3:2 с «Борнмутом»: «Тоттенхэм» проявил спортивную злость и показал крепкий характер»
Главный тренер «Тоттенхэма» подвел итоги матча с «Борнмутом» (3:2) в АПЛ.
К 57-й минуте «шпоры» проигрывали 0:2, победный гол они забили на 92-й.
«Было здорово видеть желание игроков и их реакцию. Также они проявили спортивную злость – я увидел в глазах игроков желание выиграть матч. Сегодня было важно одержать победу. Думаю, мы показали крепкий характер.
[При 0:2] я считал, что у нас еще есть возможность выиграть. После проваленного первого тайма я сказал игрокам, что все зависит от нас. Я попросил их проявить характер, быть более ответственными и решительными.
В итоге они не смирились с поражением, и мы заслужили победу, ведь мы создавали моменты», – сказал Антонио Конте.
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